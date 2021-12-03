Что ожидается на валютном рынке в пятницу

Уже во второй день зимы рост доллара сменился падением. После того, как котировки вернулись ниже уровня 27,30 гривен, на рынке появился Национальный банк с неожиданной для всех интервенцией на покупку валюты.

Регулятор купил традиционные для прошлых месяцев 5 млн долларов по цене 27,28 гривен – и ушел, оставив рынок в недоумении. Как сообщил порталу «Курс Украины» в частной беседе представитель казначейства одного из крупнейших украинских банков, «все были озадачены сегодняшним поведением Нацбанка. То ли это означает, что теперь доллар опять пойдет вниз, то ли то, что Нацбанк не хочет этого и демонстрирует, что будет сдерживать укрепление гривны». В любом случае, часть ответов мы получим уже сегодня. Предприятия «зеленой энергетики» приобрели нужную сумму валюты, а нерезиденты заканчивают конвертацию полученных в начале месяца дивидендов. Единственным фактором, который продолжает серьезно давить на курс гривны, остается политическая неопределенность. Пока сложно поверить, что в Украине, где еще два дня назад обещали «государственный переворот», сможет укрепляться национальная валюта.

Открытие торгов пятницы ожидается на уровне 27,20/27,30 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в четверг подешевел на 10 копеек. Утром оптовые обменники Киева начинали продавать наличного «американца» по 27,37-27,38 гривен. Уже к обеду ценник опустился до 27,30-27,32 гривен, а к 17 часам доллар продавали по 27,27-27,28 гривен. Сегодня продажа в Киеве стартует с 27,25-27,27 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке﻿ и в точности копировать все его движения. Если безналичный доллар продолжит дешеветь, то и наличный пойдет вниз.

Евро на рынке FOREX в четверг попытался вырасти, но после второй неудачной попытки опустился до отметки 1,1294 доллара. Утром пятницы он торгуется в узком диапазоне 1,1290-1,1307 доллара. Наличный евро в столице за день подешевел на 8 копеек: утром его продавали по 30,93-30,95 гривен; к вечеру цена опустилась до 30,85-30,87 гривен. Сегодня утром продажи начнутся с 30,82-30,85 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Сегодня можно ожидать дальнейшего снижения ценника на наличный евро.

Российский рубль в четверг укрепился с 74,40 до 73,60 рублей за доллар. Рубль растет с прошлой пятницы после того, как стало известно, что Центробанк России планирует повысить свою ставку сразу на 100 базисных пунктов на заседании 17 декабря. Наличный рубль в Киеве подорожал до 3,65-3,68 гривен за 10 рублей. Сегодня его будут продавать по той же цене.