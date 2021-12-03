В США оценили размещение российских ракетных комплексов в Беларуси

Александр Лукашенко заявил, что Беларуси необходимы зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-500. В США оценили преимущества такого шага для России: ЗРК в Беларуси позволят противостоять американским ракетам в Европе, сообщает Лента.Ру.

Лукашенко заявил, что белорусские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) обеспечивают защиту страны, но для эффективной защиты от ракетного нападения Белоруссии нужны комплексы С-400 "Триумф" и С-500 "Прометей". В публикации The Military Watch отметили, что новые ЗРК могут стать ответом на размещение американских ракет средней дальности в Европе. Также комплексы С-500 "Прометей" позволят Белоруссии поражать цели в глубине европейской территории.

Ранее Александр Лукашенко заявил о возможности возврата ядерного оружия в республику. Автор The Military Watch предположил, что новые системы противовоздушной обороны смогут обеспечить защиту пусковых установок.

Издание отмечает, что размещение С-500 в Белоруссии может повысить обороноспособность России. Перспективный комплекс позволит на больших дистанциях поражать малозаметные самолеты и гиперзвуковые цели.