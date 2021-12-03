Природный антисептик, который борется с вирусами

Если и существует продукт, который всем нужно иметь в доме в период эпидемий - это яблочный уксус. Этот природный антисептик борется с вирусами и бактериями и поддерживает организм, когда иммунитет особенно ослаблен, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.

Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Евгения Хелс. ⠀

Яблочный уксус благотворно влияет на организм человека, он полезен для кожи, волос, суставов, центральной нервной системы и других органов. Он содержит витамины А, В1, В2, В6, С и Е, пектин, яблочную и пантотеновую кислоты, а также калий, фосфор, кальций, магний и медь. ⠀

Причины добавить яблочный уксус в свой рацион:

1. Калий и магний, который содержится в яблочном уксусе, способствуют укреплению сердца и поддержанию его мышечного тонуса.

2. Яблочный уксус положительно влияет на организм, восстанавливая и укрепляя нервную систему, блокируя нервные расстройства, депрессии, бессонницу.

3. Он содержит кальций, который возвращает бодрость.

4. Является природным антисептиком, который борется с вирусами и бактериями и поддерживает организм в период ослабленности иммунитета.

В результате действия яблочного уксуса иммунная система активизирует защитную функцию против стафилококков, стрептококков, пневмококков. Примеряйте его в период эпидемий.

5. Помогает при кандиде и молочнице.

6. Антигликемические свойства яблочного уксуса способствуют улучшению чувствительности к инсулину и управлению уровнем сахара в крови.

7. Яблочный уксус укрепляет сосуды, улучшает кровоток, ослабляет отеки, предупреждает варикоз, но при подобных проблемах не стоит заниматься самолечением, чтобы болезнь не прогрессировала.

8. Поможет очистить кожу.

Можно добавить в воду в пропорции (50 мл уксуса на 100 мл воды) - и протирать проблемные участки кожи.

Или добавить чашку уксуса в ванну, поможет сбалансировать PH вашей кожи.

9. Принимайте яблочный уксус при аллергии - он поможет вывести слизь из организма.

10. И самое главное, зачем его принимают все специалисты нутрициологии в мире - он повышает кислотность, чем способствует лучшему усвоению белка в рационе и других питательных веществ.

Как пить яблочный уксус

1 ч. л. на полстакана теплой воды - не горячей!

3 раза в день до приема пищи.

Противопоказания в применении яблочного уксуса: ﻿людям, которые имеют заболевания слизистой оболочки, страдают от язвы желудка, гастрита, панкреатита, ожогов слизистых, а также при повышенной кислотности. Проконсультируйтесь со своим врачом.