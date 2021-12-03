Интернет-провайдеров исключили из упрощенной системы налогообложения

Принятый парламентом во втором чтении ресурсный законопроект №5600 также отразится на деятельности телекоммуникационных компаний.﻿ К такому выводу пришла Ассоциация правообладателей и поставщиков контента (АППК), сообщает UBR.

Своим решением депутаты исключили услуги по предоставлению доступа в интернет из второй группы упрощенной системы налогообложения. Кроме этого, указанный проект закона уточняет понятие "роялти" и позволит зачислять на расходы плату организациям коллективного управления.

Ранее нормативная база Украины не позволяла поступать подобным образом, что усиливало неоправданное налоговое давление на провайдеров, отметили в АППК.

Напомним, Верховная Рада на своем заседании 30 ноября приняла во втором чтении законопроект №5600 об изменениях в Налоговый кодекс, который называют еще "ресурсным" или "антиолигархическим".

Ожидается, что содержащиеся в проекте закона новации увеличат доходы государственного бюджета на 0,5% ВВП.

Принятие этого документа также являлось требованием Международного валютного фонда, прописанного в заключенном с правительством Украины меморандуме.