Коронавирус занял третье место в списке причин смерти в Украине

В Украине COVID-19 занимает третье место по списку причин смерти. Перед ним сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

Об этом свидетельствуют данные Национальной академии наук Украины.

"В структуре причин смерти COVID-19 занимает третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний" , - говорится в сообщении.

В НАН отмечают, что это комплексная проблема, ведь во время пандемии люди умирают и по другим причинам, потому что больницы не могут оказать своевременную помощь, а пациенты не могут добраться до медпунктов.

Ученые добавили, что пандемия влияет на смертность в Украине, однако она еще продолжается, а потому точных выводов сделать нельзя.