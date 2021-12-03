Коронавирус занял третье место в списке причин смерти в Украине
В Украине COVID-19 занимает третье место по списку причин смерти. Перед ним сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.
Об этом свидетельствуют данные Национальной академии наук Украины.
"В структуре причин смерти COVID-19 занимает третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний", - говорится в сообщении.
В НАН отмечают, что это комплексная проблема, ведь во время пандемии люди умирают и по другим причинам, потому что больницы не могут оказать своевременную помощь, а пациенты не могут добраться до медпунктов.
Ученые добавили, что пандемия влияет на смертность в Украине, однако она еще продолжается, а потому точных выводов сделать нельзя.
"Мы сейчас находимся внутри процесса, но цифры уже свидетельствуют о том, что пандемия вносит свой вклад в смертность", - сообщили в НАН.