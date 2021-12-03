В Германии проверили запас хода у 10 электромобилей
Журналисты немецкого издания Auto Bild провели необычный эксперимент, главными участниками которого стали десять популярных электромобилей, сообщает Autoconsulting.
Специалисты решили проверить, на сколько километров хватит моделям полных зарядов аккумуляторов, если ехать с фиксированной скоростью 130 километров в час. Таким образом, эксперты собирались доказать, что заявленный техническими характеристиками запас хода не всегда совпадает с возможностями электромобилей в реальных условиях эксплуатации.
Для проведения эксперимента журналисты отправились на один из немецких автобанов, где проехали на десяти электрокарах с фиксированной скоростью 130 километров в час. Хуже всех показал себя Mercedes-Benz EQV 300, который на одном заряде батареи сумел преодолеть всего 273 километра. Вторым с конца с результатом (280 километров) стал Kia e-Soul. Чуть лучше показали себя Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6, которые проехали 290 и 295 километров. Volkswagen ID.4 GTX сумел проехать 332 километра.
Открыл первую пятерку Porsche Taycan 4S, за рулем которого специалистам удалось проехать 352 километра. Перед ним расположились Audi RS e-tron GT и Ford Mustang Mach-E GT с одинаковым результатом в 367 километров. На второй строчке в рейтинге журналистов оказался BMW iX xDrive50, который сумел проехать 434 километра. Самый большой пробег без подзарядки продемонстрировал Mercedes-Benz EQS 580 4Matic – 444 километра. Примечательно, что в исследовании специалистов не было ни одной модели Tesla.