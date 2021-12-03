Матч между "Динамо" и "Верес" отменили из-за снегопада

В пятницу, 3 декабря, не состоится матч 17-го тура чемпионата Украины среди молодежных команд (U-19) между "Вересом" и "Динамо". Встреча должна была пройти в городке Березное в Ровенской области, однако ее проведению помешал снегопад, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказал официальный сайт "Динамо". Киевляне уже прибыли на стадион "Колос" и начали готовиться к игре.

Снег на футбольном поле. Источник: ФК "Динамо"

Однако затем на поле вышла судейская бригада, которая после проверки состояния газона приняла решение не проводить матч. В итоге футболисты покинули стадион.

Пока что точно неизвестно, когда именно соперники смогут сыграть-таки матч. Нынешний тур проходит со 2 по 5 декабря.

На данный момент "Динамо" занимает второе место в чемпионате, отставая от донецкого "Шахтера" на три очка, но имея игру в запасе.

Турнирная таблица в чемпионате Украины среди 19-летних. Источник: УПЛ

До зимнего перерыва в турнире молодежные команды должны сыграть еще один, 18-й, тур – с 9 по 12 декабря.