Валютный рынок пятницы: ход торгов

После резких движений курса в прошлые дни в пятницу на межбанковском валютном рынке﻿ наблюдается размеренная сбалансированная торговля в узком диапазоне 27,29-27,32 гривен.

Несмотря на то, что продавцов в первой половине торговой сессии было меньше, чем покупателей, все попытки спровоцировать рост котировок не увенчались успехом. Ощущается, что те, кто хотел быстро купить, сделали это в среду и четверг. А оставшиеся покупатели уже пытаются выдерживать паузу, дожидаясь приемлемой цены. Немного спавшая политическая напряженность играет им на руку: разговоры о «госперевороте» к счастью оказались лишь разговорами, спровоцировавшими ажиотажный спрос; теперь он утихает, и межбанк возвращается к привычному рабочему ритму. Даже Национальный банк сегодня, видя спокойную торговлю, решил отдохнуть и на рынке не появляется. Покупать не выйдет, т.к. излишков не видно, а продавать тоже не надо, имеющиеся продавцы пока справляются своими силами.

Небольшие «волны» на наличном валютном рынке происходят в диапазоне 27,28-27,33 гривен. Ценники на продажу валюты то растут, то снижаются, но явной тенденции в ту или иную сторону нет. Из областных центров сообщают о падении спроса на покупку и наличного «американца», и евро, из-за чего операторы валютного рынка периодически испытывают проблемы с наличием гривны. Чувствуется, что рынок устал и хочет хоть немного отдохнуть после резких движений второй половины ноября.

Евро на FOREX в первой половине дня продолжает рисовать «американские горки», которые мы наблюдали вчера. Сначала видим снижение до 1,1281 доллара, а затем – сразу взлет на 1,1315. Сегодня в 15:30 по киевскому времени ожидается публикация важных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США а также уровень безработицы за ноябрь. В зависимости от того, какие цифры опубликует Госстат США, возможны как укрепление, так и падение доллара. Наличный евро утром пятницы снижался до 30,82-30,84 гривен, отреагировав как на снижение ценника на наличный доллар вчера во второй половине дня, так и на снижение самого евро на FOREX. Но уже к обеду ситуация поменялась: евро в мире опять растет, а доллар в Украине не падает. Поэтому и наличный евро чуть подрос: в обед за него просят от 30,85 (самая дешевая цена) до 30,88, а местами и 30,90 гривен.

Российский рубль утром пятницы укрепился до 73,50 рублей за доллар на фоне постепенного восстановления мировых цен на нефть. Рубль дорожает почти неделю, но на ценах наличного рубля в Украине это почти не сказывается. В Киеве третий день подряд его продают по 3,65-3,68 гривны за 10 рублей.