Футболист сборной Украины заинтересовал "Барселону"

Нападающий сборной Украины и португальской "Бенфики" Роман Яремчук заинтересовал гранда мирового футбола "Барселону", сообщает УНИАН.

По информации источника, кандидатура украинца нравится президенту "Барсы" Жоану Лапорте, который хочет усилить атакующую линию команды в зимнее межсезонье.

Изначально "Барселона" следила за другим форвардом "Бенфики" Дарвином Нуньесом, однако каталонцев отпугнул ценник в 60 миллионов евро. Яремчук может обойтись "Барсе" гораздо дешевле.

На данный момент Яремчук не является приоритетным вариантом на трансферном рынке для главного тренера "Барселоны" Хави, но каталонский клуб продолжит следить за украинцем.

В "Барселоне" считают, что нападающий способен добавить вариативности атакам команды за счет своей антропометрии.

Роман Яремчук: карьера в "Бенфике"