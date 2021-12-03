Расширенное применение РРО "фопами" предложили отсрочить еще на год

В парламенте прошел регистрацию проект закона №6376 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно отсрочки сроков расширенного применения регистраторов расчетных операций (РРО) плательщиками единого налога, сообщает UBR.

Группа из 23 народных депутатов, которые инициировали законопроект, предложили в очередной раз перенести "упрощенцам" сроки расширенного применения РРО. В этот раз – до 1 января 2023 года.

Нардепы указывают, что внедрение регистраторов расчетных операций предусмотрено законами №129-ІХ о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг и №1017-ІХ о либерализации применения РРО плательщиками единого налога и отмены механизма компенсации покупателям части суммы штрафов.

При этом последним документом сроки расширенного применения РРО перенесли с 1 апреля 2021 года на 1 января 2022-го.

Авторы инициативы отсрочить применение РРО еще на год обосновывают такое решение влиянием карантинных ограничений на экономику, в том числе и бизнес.