Валютный рынок пятницы: итоги дня

В пятницу торги на межбанковском﻿ валютном рынке прошли в относительно спокойной обстановке. Колебания котировок безналичного доллара были незначительными.

Несмотря на сохранившееся сегодня превышение спроса на безналичную валюту над предложением, привычного для последних дней ажиотажа не наблюдалось. Покупатели, вдохновленные вчерашним падением доллара, попытались продолжить игру на понижение, но продавцы не пошли на это. Поскольку их сегодня было меньше, диктовали цены именно они. Основная масса сделок прошла в диапазоне 27,29-27,335 гривен. Национальный банк на торгах не появлялся; оценив ситуацию, он ограничился сегодня ролью наблюдателя.

Закрыли торги пятницы на 6,5 копеек на покупке и на 5 копеек на продаже выше, чем в четверг.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,15/27,30 (покупка/продажа).

Торги пятницы открылись непривычно широко: спред на открытии составил 15 копеек. Первые заявки от покупателей дали понять, что они рассчитывают на продолжение падения котировок, которое началось вчера. Но продавцы на это не пошли. Первая сделка по цене 27,25 гривен прошла в 9:35; кто-то купил 10,5 млн долларов одним ордером. Вначале сделки шли в пределах 27,25-27,27 гривен, но затем, когда более дешевые предложения разобрали, пошли вверх. Постепенно торговля переместилась выше. В 12 часов поднялись выше уровня 27,30 и до конца торгов уже не опускались.

Котировки закрытия торгов – 27,25/27,28 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 70,2 млн долларов по сравнению с четвергом и составил 289 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,2826 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,2826 гривен. Официальный курс доллара на 6 декабря установлен на отметке 27,2981 гривен за доллар, рост на 0,48 копейки.

установлен на отметке 27,2981 гривен за доллар, рост на 0,48 копейки. Официальный курс евро на 6 декабря установлен на отметке 30,8277 гривен за евро, снижение на 11,61 копеек.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева за день подорожал на 5 копеек. Утром оптовые обменники Киева начинали продавать наличного «американца» по 27,25-27,6 гривен. Уже к обеду ценник вырос до 27,28-27,30 гривен, а к 17 часам доллар продавали уже по 27,30-27,32 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:00 – 1,1292 доллара. Сегодня евро сначала подскочил до отметки 1,1332 доллара, а потом опустился до 1,1271 доллара после публикации данных о занятости в США. Число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе – 210 000 против прогноза в 550000; на этой цифре доллар упал, но затем начал отрастать, т.к. уровень безработицы в ноябре снизился до 4,2% при 4,5% прогнозных. Наличный евро утром продавали по 30,83-30,85 гривен, но к вечеру ценник подняли до 30,88-30,90 гривен.

Российский рубль в течение дня укрепился с 74,40 до 73,60 рублей за доллар. Рубль растет с прошлой пятницы после того, как стало известно, что Центробанк России планирует повысить свою ставку сразу на 100 базисных пунктов на заседании 17 декабря. Наличный рубль в Киеве сегодня подорожал до 3,65-3,68 гривен за 10 рублей.

Доллар к российскому рублю в момент выхода данных по занятости в США резко упал до 73,30 рублей, но к вечеру вырос до 73,85 рублей. Состоянием на 17:00 рубль торгуют по 73,75-73,82.

Наличный рубль в Киеве третий день подряд продавали по 3,65-3,68 гривен за 10 рублей.