Tinder анонсировала создание собственной метавселенной

Целья идеи - вознаграждать своих пользователей за "хорошее поведение" в приложении. Это будет метавселенная со своей валютой, сообщает Корреспондент.

Приложение для знакомств Tinder планирует создать метавселенную под названием Tinderverse. Об этом заявила гендиректор компании Ренате Нюборг.

Компания уже создала и тестирует внутреннюю валюту для оплаты пользователями премиальных услуг и получения ее в качестве вознаграждения за "хорошее поведение" в приложении.

"Метавселенная - это виртуальное пространство, в котором цифровые версии людей могут общаться, гулять в парках, ходить на концерты, проводить рабочие встречи и так далее" , - заявила Нюборг.

Также отмечается, что во вселенную можно войти с помощью виртуальной (VR) или дополненной (AR) реальности.