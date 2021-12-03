Украина готова к любым форматам переговоров по Донбассу - Кулеба

Украина готова к любым форматам мирных переговоров по Донбассу. Все для того, чтобы вернуть Россию за стол переговоров и к выполнению минских соглашений, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Дом".

По его словам, на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсуждались пакет мер для сдерживания России и то, как сторонам вернуться к выполнению минских соглашений. Он также отметил, что Украину, США, Францию и Германию объединяет общая цель - вернуть Россию за стол переговоров.

"Украина остается преданной дипломатическому пути урегулирования конфликта. Мы готовы к любым форматам движения вперед и хотим, чтобы и Российская Федерация подтвердила свою приверженность именно дипломатическому урегулированию" , - добавил Кулеба.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон может сыграть вспомогательную роль в урегулировании на Донбассе.