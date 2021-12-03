Бутусов извинился "за эмоции" на пресс-марафоне Зеленского

Журналист, главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил, что хочет публично извиниться за выраженные им эмоции на пресс-конференции президента Владимира Зеленского, но от содержания своих реплик не открещивается, сообщает Деловая столица.

"Я приношу глубокие извинения за свои эмоции и проявление неуважения к президенту Украины, которого избрали украинские граждане, эмоции, допущенные мной на пресс-конференции. А также за то, что ограничил возможности своих коллег задать вопросы. Извиняюсь только за эмоции, но смысл моих слов был правильный, и я ни от одного слова не отказываюсь, я говорил правду" , — написал Бутусов в Facebook.

Журналист добавил, что его оскорбили слова Зеленского о его причастности к гибели украинских военнослужащих.

Бутусов отрицает, что он первым опубликовал применение украинской армии "Байрактаров" 26 октября в ответ на нарушение режима тишины российскими боевиками на Востоке.

Он уверил, что будет судиться против президента Зеленского и требовать морального возмещения за лживые утверждения.

Кроме того, главный редактор "Цензор.нет" повторил свои тезисы о присутствии российских шпионов во властных кабинетах и ​​их действиях по провалу операций украинских спецслужб.

В конце своей публикации Бутусов написал, что будет судиться также с Государственным бюро расследований. Он заверил, что может объяснить свою стрельбу из гаубичной пушки на видео со своей страницы в соцсетях перед Комиссией по вопросам журналистской этики.