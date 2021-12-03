Стали известны детали задержания террориста Цемаха

Бывшего террориста "ДНР" Владимира Цемаха из временно оккупированного Донецка вывозили в бессознательном состоянии. Вместе с ним удалось спокойно пересечь несколько блокпостов боевиков, сообщает Деловая столица.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал полковник запаса ВСУ Роман Червинский.

"Мы привлекли врачей, которые нам подсказали необходимые диагнозы. Мы создали легенду и подготовили документы, которые указывали, что этот человек болен и находится под наркозом. Благодаря этому мы провезли Цемаха от Снежного до Донецка, пройдя три блокпоста. И эта легенда сработала на боевиков.

Он сидел на заднем сиденье автомобиля, там было инвалидное кресло рядом. Они считали, что это был дедушка, которого везет его родственник к месту жительства в населенном пункте, который граничит с Марьинкой" , — рассказал он.

Затем, по словам Червинского, Цемаха пересадили в инвалидное кресло и с ним пересекли линию разграничения.

В ходе операции один из офицеров разведки наступил на мину, заложенную террористами, и погиб. Еще один получил ранение.

Червинский говорит, что подобную операцию еще не проводила ни одна спецслужба за все время независимости Украины.

Он подчеркнул, что именно Цемах мог доказать причастность России к сбиванию малайзийского Boeing 777 в 2014 году. И в Нидерландах ожидали, что он выступит в суде.

Владимира Цемаха задержали в Снежном (Донецкой области) и вывезли на подконтрольную Украине территорию. Тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что Цемах обладает ценной информацией о катастрофе лайнера MH17 на Донбассе. При этом в СМИ появилась информация, что Россия требует обмена Владимира Цемаха на захваченных украинцев.

3 сентября 2019 года суд продлил Цемаху арест, однако его защита обжаловала это решение. Уже 5 сентября Киевский апелляционный суд выпустил Цемаха из СИЗО под личное обязательство. Параллельно с этим президент РФ Путин заявил, что переговоры по обмену пленными "подходят к финализации". Вечером того же дня в центре Киева прошла многочисленная акция протеста против освобождения Цемаха.

7 сентября 2019 года Цемах был передан России в рамках обмена пленными и удерживаемыми лицами.

В Bellingcat утверждают, что Цемах являлся очевидцем событий, связанных с крушением малайзийского Boeing, в результате которого тогда погибли 298 человек. По данным Bellingcat, будучи лично непричастным к запуску ракеты, Цемах, вероятно, прятал зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили MH17, и общался с членами его экипажа.