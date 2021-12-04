Прогноз курса валют на неделю

На уходящей неделе падение гривны продолжилось, но уже гораздо меньшими темпами, чем до этого. Национальный банк проводил интервенции по продаже валюты с понедельника по среду.

Торги на межбанке﻿ открылись в понедельник 29 ноября на отметке 27,10/27,17 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). В первой половине торговой сессии сохранялся относительный баланс между покупателями и продавцами, но после обеда на рынок с крупными покупками вновь вышли предприятия «зеленой энергетики», а также банки-представители нерезидентов, и котировки резко пошли вверх. Национальный банк вышел с интервенцией, но изменил тактику: вместо того, чтобы продавать по какой-то единой цене, он просто закрывал самые дорогие заявки на покупку (от 27,21 гривен и дороже). Продав таким образом 50 млн долларов, регулятор ушел. Поскольку спрос не падал, после 15 часов Нацбанк появился еще раз и выставил ордер на продажу на уровне 27,25 гривен. По этой цене он продал еще 4,5 млн долларов.

Во вторник 30 ноября продавцов валюты было даже больше: банки выравнивали свою валютную позицию на конец месяца, приводя ее к требованиям НБУ. Поэтому доллар в этот день даже подешевел на несколько копеек. Очередной ажиотаж начался в среду 1 декабря. К импортерам, покупающим валюту для оплаты контрактов, присоединились нерезиденты, конвертирующие полученные дивиденды. Доллар продолжил рост, котировки поднялись выше отметки 27,30, и Национальному банку вновь пришлось вмешаться. Регулятор продал 50 млн долларов по цене 27,29 гривен, затем еще 50 млн – по цене 27,30 гривен и выставил третий ордер на уровень 27,32, но больше продавать не пришлось. Спрос был удовлетворен полностью.

В четверг тренд в очередной раз развернулся вниз, и Национальный банк даже купил 5 млн долларов по цене 27,28 гривен. В пятницу обстановка на межбанковском валютном рынке окончательно нормализовалась; весь день торговля проходила в спокойном, сбалансированном режиме, и вмешательства Нацбанка не понадобилось. Закрыли неделю на отметке 27,315/27,34 гривен – на 19,5 копеек на покупке и на 20 копеек на продаже выше, чем неделей ранее. Национальный банк за неделю продал 154,5 млн долларов и купил 5 млн долларов, при этом курс интервенции вырос с 27,21 в понедельник до 27,32 гривен в среду.

Наличный курс доллара на уходящей неделе менялся очень динамично; несколько раз рост сменялся падением, а затем – снова ростом. Утром понедельника 29 ноября в оптовых обменниках Киева доллар продавали по 27,25-26,27 гривен. В среду 1 декабря, на фоне снижения на межбанке, доллар подешевел до 27,20-27,21 гривен, а уже в четверг утром – подорожал до 27,37-27,38 гривен. К вечеру пятницы ценник на продажу наличного «американца» опустился до 27,30-27,32 гривен. По итогам недели доллар вырос в цене на 5 копеек.

Евро на международном валютном рынке FOREX на уходящей неделе сначала поднялся до отметки 1,1380 доллара благодаря закрытию коротких позиций в последний день ноября, а затем всего за пару часов обвалился до 1,1232 доллара на фоне комментариев главы ФРС США Джерома Пауэлла, который заявил, что риск инфляции в США и в мире в целом увеличился. Впоследствии евро почти полностью компенсировал свое падение, но расти дальше не смог и в оставшиеся дни недели плавно снижался. Закрыли неделю на уровне 1,1310 – на 5 пунктов ниже, чем неделей ранее. Курс наличного евро в Украине на уходящей неделе в большей степени реагировал на падение гривны, чем на колебания на FOREX. В понедельник 29 ноября евро продавали по 30,70-30,75 гривен. Утром четверга 2 декабря евро подорожал до 30,95-30,98 гривен, но уже в пятницу ценник вновь опустился до 30,82-30,85 гривен. В среднем за неделю евро подорожал на 13-15 копеек.

Российский рубль, который неделей ранее демонстрировал сильнейшее падение за последние 13 месяцев (тогда с 73,20 он опустился до 75,80 рублей за доллар), вернулся к исходным значениям. В пятницу 3 декабря рубль укрепился до 73,40 рублей за доллар. При этом он проигнорировал продолжающееся падение мировых цен на нефть (так популярная марка Brent в четверг 2 декабря подешевела до 66 долларов за баррель). Основную поддержку российской валюте оказало намерение Центробанка России поднять процентную ставку сразу на 100 базисных пунктов на ближайшем заседании 17 декабря. Закрыли неделю на отметке 73,857 рубля за доллар – на 1 рубль и 70 копеек лучше, чем неделей ранее. Наличный рубль в столице в течение недели подорожал с 3,60-3,62 до 3,67-3,69 гривен за 10 рублей.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?

Факторы, вызвавшие сильное падение гривны в последние три недели, постепенно исчерпали себя. Предприятия «зеленой энергетики» на уходящей неделе наконец-то закончили покупки валюты. Политическая напряженность в стране спадает после того, как 1 декабря (день, на когда обещали переворот в стране) прошло спокойно, и всё ограничилось парой митингов. Да, остается напряженность в отношениях с Россией и Беларусью (здесь, к сожалению, ситуация ухудшается на глазах), но и это уже заложено в цену гривны. Нерезиденты в пятницу закончили конвертировать полученные дивиденды, а у экспортеров подходит к концу гривна от выплаченной компенсации НДС. Конечно, остаются банки-спекулянты, которым Национальный банк с 1 декабря дал больше возможностей (повышены лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 10% до 15% от их регулятивного капитала), но с ними регулятор вполне может управиться с помощью жестких интервенций.

Таким образом, следующая неделя на валютном рынке обещает быть спокойной. Конечно, тест уровня 27,50 снизу исключить нельзя, но вероятность, что доллар поднимется выше, - небольшая. Диапазон для наличного доллара на следующей неделе 27,10-27,50 гривен, вероятность выхода за его пределы – минимальная.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и изменения курса доллара к гривне. Диапазон колебаний на следующую неделю сужаем до 1,1140-1,1420 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 30,50 до 31,20 гривен за один евро.

Российский рубль на следующей неделе будет проверять на прочность нижнюю границу коридора 73,00-76,00 рублей за доллар. Очень много факторов сразу – и поведение доллара в мире, и колебания цен на нефть, и, конечно же, геополитическая напряженность будут формировать цену российской валюты. В Украине наличный рубль будут продавать в пределах диапазона 3,60-3,75 гривен за 10 российских рублей, при этом в Киеве рубль удержится в пределах 3,60-3,72 гривен за 10 российских рублей.