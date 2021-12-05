В Буковеле замечено легендарное авто из фильма "Назад в будущее"

DeLorian с дверьми "крылья чайки" имеет болгарские номера, то есть нерастаможенный, сообщает 24 Канал.

Автомобиль DeLorean DMC-12 на болгарских номерах на днях был замечен в Буковеле. Его фото выложено на инстаграм-странице drive.luxury.

Подписчики утверждают, его владелец живет в Черновцах. Впрочем, на автомобиле болгарские номера, то есть по сути это “евробляха”. А если его владелец украинец, а не болгарин, то это авто сейчас находится вне закона. Конечно, даже во время льготного растаможивания в этом году DeLorean DMC-12 было невозможно растаможить. Так как он выпускался с 1981 по 1983 год, когда еще не было экологических норм Евро-2. А согласно требованиям украинского законодательства, невозможно легализовать авто если оно не соответствует хотя бы нормам Евро-2.

Сейчас владелец DeLorean DMC-12 очень рискует, разъезжая по украинским дорогам на нерастаможенной машине. Потому что согласно украинскому законодательству, за ввезенное на временный учет авто с просроченным сроком возврата на него могут наложить штраф от 8500 грн (впервые) до 170 тысяч грн с конфискацией авто.

DeLorean DMC-12 – автомобиль, который выпускался в Северной Ирландии с 1981 по 1983 год. Узнаваемым стал благодаря участию в трилогии "Назад в Будущее", где играл роль машины времени. Всего было изготовлено около 9 тысяч таких авто, не все сохранились до наших дней. Сейчас они ценятся у коллекционеров довольно дорого – в зависимости от состояния $35,000 – $45,000.