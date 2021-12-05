В Украине хотят вернуть госрегулирование цен на продукты

В Украине предложили вернуть постоянный государственный контроль над ценами на "социальные" продукты питания. В список вошли подсолнечное масло, сахар, хлеб, яйца, гречка и другие популярные продукты, сообщает Обозреватель.

Инициатива прописана в законопроекте № 6374. Документ зарегистрировали в Верховной Раде, но рассмотреть пока не успели. Авторами указаны депутаты из фракции "Слуга народа".

Регулировать предлагают торговую наценку – маржу продавцов. Согласно законопроекту, ее хотят установить на уровне не выше 15% и не ниже 5% от отпускной цены производителя продукта. То есть, если завод продает килограмм сахара по 25 грн, его стоимость с торговой наценкой не должна превышать 28,75 грн/кг.

Ограничить цены планируют именно на "социальные" продукты, причем отечественного производства. В список входят:

гречневая крупа;

сахар-песок;

пшеничная мука высшего сорта;

подсолнечное масло;

вермишель из муки высшего сорта;

молоко жирностью 2,5% (пастеризованное, упакованное в пленку);

сливочное масло жирностью 72,5%;

хлеб (ржано-пшеничный и батоны из пшеничной муки);

куриные яйца (категория С1);

мясо птицы (целая куриная тушка)

минеральная вода (негазированная).

Постоянное госрегулирование цен на продукты в Украине отменили в 2017 году. Тогда в правительстве решили, что рынок нужно отпустить "в свободное плаванье", ведь так продавцы смогут быстрее реагировать на изменение ситуации.

Но при этом на время карантина, который продолжает действовать в Украине, установили другое правило. С 18 мая 2020 года компании обязаны декларировать повышение розничных цен на "соцпродукты" на 5% и выше. Авторы нового законопроекта уверены: такие меры не работают.

"Рядовому потребителю... трудно и почти невозможно отслеживать самостоятельно через интернет, происходит такое декларирование изменения цены в соответствии с законодательством или нет. Действующий механизм государственного регулирования цен путем декларирования цен на "социальные продукты" – малоэффективный и не учитывает интересы потребителей в полной мере" , – говорится в пояснительной записке к документу.

В то же время, противники государственного регулирования цен уверяют: ограничение торговой наценки не помогает снизить цены на продукты. По их мнению, удержанию цен лучше способствует рыночная конкуренция.

Впрочем, несмотря ни на частичное госрегулирование, ни на конкуренцию, цены на продукты в Украине стремительно растут. В том числе и на "социальные" сахар и подсолнечное масло: