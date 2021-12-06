Что ожидается на валютном рынке в понедельник

Факторы, способствовавшие падению гривны в ноябре, частично исчерпали себя.

Предприятия «зеленой энергетики» на прошлой неделе практически закончили конвертацию полученных средств. К концу подходят и покупки нерезидентами валюты на выплаченные дивиденды. У экспортеров начинает заканчиваться гривна, полученная в конце ноября в рамках выплаты компенсации НДС. И с понедельника они будут вынуждены выходить на рынок с продажей части своих валютных запасов. К сожалению, продолжает оставаться крайне напряженной политическая ситуация в стране. Публикации в западных СМИ планов (и даже карт со схемами) нападения России на Украину крайне негативно действуют на инвесторов, вынуждая их выводить деньги из Украины. Нервозность не способствует стабилизации курса гривны. Впрочем, уже в ближайшие дни и этот вопрос может решиться (после видеоразговора Байдена и Путина). Шансы, что в ближайшем будущем падение гривны вновь сменится ее укреплением, растут.

Открытие торгов понедельника ожидается на уровне 27,30/27,40 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в пятницу подорожал на 5 копеек. Утром оптовые обменники Киева начинали продавать наличного «американца» по 27,25-27,26 гривен. Уже к обеду ценник вырос до 27,28-27,30 гривен, а к 17 часам доллар продавали уже по 27,30-27,32 гривен. По 27,30-27,32 гривен за доллар просили и на выходных. Сегодня утром продажа в Киеве будет стартовать с 27,32-27,33 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке﻿ и в точности копировать все его движения. Если безналичный доллар прекратит рост, наличный тут же начнет снижаться.

Евро на рынке FOREX в прошлую пятницу евро сначала подскочил до отметки 1,1332 доллара, а потом опустился до 1,1266 доллара после публикации данных о занятости в США. Утром понедельника евро к моменту написания статьи уже опустился с 1,1310 до 1,1279 доллара. Наличный евро в пятницу утром продавали по 30,83-30,85 гривен; к вечеру ценник подняли до 30,88-30,90 гривен. На выходных евро продавали в широком диапазоне 30,87-30,93 гривен. Сегодня утром продажи начнутся с 30,85-30,88 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Сегодня можно ожидать дальнейшего снижения ценника на наличный евро.

Российский рубль в прошлую пятницу сначала укрепился до 73,30 рублей за доллар, а к вечеру упал до 73,85 рублей. Состоянием на 8:00 утра понедельника он торгуется в узком диапазоне 73,70-73,78 рублей за доллар. Наличный рубль в Киеве в прошлую пятницу продавали по 3,65-3,68 гривен за 10 рублей. Сегодня большинство обменок будут продавать его по той же цене. К вечеру рубль может подорожать на 1-2 копейки за 10 рублей.