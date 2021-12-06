Индия и Россия подписали ряд контрактов в военной сфере

В ходе заседания российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству в Нью-Дели Россия и Индия подписали ряд соглашений, контрактов и протоколов, связанных со стрелковым оружием и военным сотрудничеством, сообщает Лента.Ру.

Об этом заявил министр обороны Индии Раджнатху Сингх.

Сингх выразил признательность российской стороне за поддержку Индии. Он назвал плодотворными и содержательными переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.