Индия и Россия подписали ряд контрактов в военной сфере
В ходе заседания российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству в Нью-Дели Россия и Индия подписали ряд соглашений, контрактов и протоколов, связанных со стрелковым оружием и военным сотрудничеством, сообщает Лента.Ру.
Об этом заявил министр обороны Индии Раджнатху Сингх.
Сингх выразил признательность российской стороне за поддержку Индии. Он назвал плодотворными и содержательными переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
"Мы надеемся, что наше сотрудничество принесет мир, процветание и стабильность всему региону", — заключил Сингх.