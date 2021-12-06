Астрономы уточнили форму защитной оболочки солнечной системы

Солнце является не таким уж страшным источником радиации, если сравнивать с межзвездным пространством. Там опасность гораздо больше, ведь, например, сверхновые звезды порождают прямо такую убийственную радиацию, которая может уничтожить все живое на Земле, сообщает 24 Канал.

От губительных галактических космических лучей (ГКП) нас защищает, конечно, Солнце. В период максимума солнечной активности эта защита намного эффективнее. Именно поэтому, например, в период максимума безопаснее лететь к Марсу, хотя уровень солнечного излучения и растет. Эта защитная оболочка окружает планеты Солнечной системы и называется гелиосферой.

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На самом деле, мы не знаем, какую форму имеет гелиосфера. Предполагалось, что границы этой оболочки, гелиопауза, расположены на разном расстоянии от Солнца: в направлении движения нашей звезды в пространстве этот край был ближе светила, а в противоположном направлении – более удаленный. В пределах гелиосферы доминирует солнечный ветер, а за ее пределами межзвездное вещество. Фактически форма гелиосферы, как считалось, – кометообразная.

Группа ученых использовала данные о защитной оболочке Солнечной системы и построила на основе этого компьютерную симуляцию, чтобы выявить форму гелиосферы. Оказалось, что "кометообразностью" там и не пахнет – края оболочки извращены и имеют складчатости.

Такая форма образуется из-за нестабильности самого Солнца, ведь заря может излучать с разной интенсивностью, могут происходить вспышки, которые тоже отзываются на форме гелиосферы. Кроме того, следует принимать во внимание внешнее воздействие межзвездного вещества.