Украинские фехтовальщицы завоевали "золото" на Кубке мира

В румынской Тимишоаре завершился этап юниорского Кубка мира по фехтованию на рапирах. Сборная Украины завоевала на турнире две награды, сообщает 24 Канал.

Во второй день соревнований сборная Украины завоевала золотую награду. Команда в составе Алины Полозюк, Ольги Сопит, Кристины Петровой и Екатерины Буденко завоевала историческую награду для страны.

По пути в финал украинки победили представительниц Венгрии, а также уверенно одолели команду из Польши.

В решающей встрече сборную Украины ожидали россиянки. С самого старта противостояния украинки смогли выйти в лидеры. Перед последним боем представительницы Украины вели счет с преимуществом всего в два укола – 26:24.

Полозюк и Рассолова в решающем поединке смогли увеличить свой отрыв на шесть пунктов.

К тому же этот бой получился самым динамичным. Украинки вдвоем нанесли 24 уколы (14:10), то есть больше всех, сравнивая с предыдущими противостояниями.