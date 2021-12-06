Валютный рынок понедельника: ход торгов

Уже второй рабочий день подряд на межбанковском валютном рынке﻿ наблюдается относительно сбалансированная торговля. Правда, в отличие от пятницы, в понедельник рабочий диапазон и шире, и выше по котировкам – 27,37-27,41 гривен.

Желающих покупать по 27,40 и дороже сегодня немного, но периодически такие покупатели появляются. Национальный банк, как и в пятницу, на рынке не появляется: участники торгов отлично справляются собственными силами.

Небольшие «волны» на наличном валютном рынке сегодня происходят в диапазоне 27,36-27,40 гривен. Ценники на продажу валюты то растут, то снижаются, но явной тенденции в ту или иную сторону нет. Утром наличного «американца» продавали по 27,36-27,37 гривен; к 11 часам ценник вырос до 27,40 гривен, а к обеденному перерыву вернулся к отметке 27,36 гривен. Чувствуется, что рынок устал и хочет хоть немного отдохнуть после резких движений второй половины ноября.

Евро на FOREX в первой половине дня продолжает рисовать «американские горки», которые мы наблюдали на прошлой неделе. Сначала он опустился до 1,1273 доллара, а затем вырос до отметки 1,1310. Наличный евро утром понедельника продавали по 30,92-30,95 гривен, но к обеду он подешевел до 30,87-30,90 гривен.

Российский рубль в первой половине дня понедельника совершает резкие колебания в пределах интервала 73,50-73,90 рублей за доллар; как и евро, он сегодня явно не определился, что ему делать: расти или падать. В Киеве наличный рубль, как мы утром и предполагали﻿ , подорожал на 2 копейки: сегодня его продают по 3,68-3,70 гривны за 10 рублей.