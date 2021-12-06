Илон Маск потерял 15 млрд долларов

Состояние Илона Маска сократилось на 15,2 миллиарда долларов после падения акций его электромобильного концерна Tesla и сейчас составляет 268,9 миллиарда долларов. Ценные бумаги крупнейших американских технокомпаний начали дешеветь фоне опасений усиления инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики в США, сообщает Лента.Ру.

Маск потерял больше всех из владельцев крупных IT-компаний. С 30 ноября акции Tesla упали на 11,4 процента с 1,14 тысячи долларов до 1,01 тысячи долларов. С момента открытия торгов на бирже Nasdaq 6 декабря ценные бумаги компании подешевели на 6,4 процента.

Состояние Джеффа Безоса уменьшилось на 2,7 миллиарда долларов после падения акций Amazon, а соучредитель компании по производству программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон потерял 2,6 миллиарда долларов. Состояние Марка Цукерберга упало на 1,3 миллиарда долларов, до 114,7 миллиарда после того, как акции его компании Meta (бывшая Facebook) обвалились почти на 20 процентов по отношению к пику стоимости, установленному в сентябре. По данным аналитиков Bloomberg, 10 самых богатых техномагнатов США вместе потеряли 27,4 миллиарда долларов.

В начале декабря Маск также продал более 934 тысяч акций Tesla стоимостью 1,01 миллиарда долларов, чтобы выполнить свои налоговые обязательства. Это лишь одна из серии крупных продаж акций своей компании миллиардером. 11 ноября Маск впервые с 2016 года продал более 2,5 миллиона опционов на ценные бумаги Tesla, а через пять дней реализовал еще 934 091 акцию, выручив за них около 930 миллионов долларов.