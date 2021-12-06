Минск запретил ввоз ряда товаров в ответ на санкции ЕС

Минск ввел запрет на ввоз ряда товаров из стран, применяющих антибелорусские санкции. Об этом заявил МИД Беларуси в понедельник, сообщает Интерфакс-Украина.

"В качестве ответных мер на незаконное внешнее санкционное давление, направленное на подрыв суверенитета Беларуси и ухудшение благосостояния белорусских граждан, в целях защиты национальных интересов правительство Республики Беларусь приняло решение о введении запрета ввоза на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции", – говорится в заявлении на сайте МИД.

Отмечается, что соответствующее постановление будет подписано в кратчайшие сроки.

"Будут приняты необходимые меры для насыщения внутреннего рынка аналогичными товарами из дружественных стран", – сказано в заявлении.

Ранее, в минувший четверг, ЕС обнародовал пятый пакет персональных санкций по Беларуси.