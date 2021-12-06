Валютный рынок понедельника: итоги дня

В понедельник торги на межбанковском﻿ валютном рынке прошли без участия Национального банка. Участники торгов смогли сами достигнуть консенсуса.

Первая половина торговой сессии прошла при явной инициативе покупателей валюты. Те, кому надо было срочно приобрести необходимый объем, особо не торговались и брали по предложенной им цене. Как следствие, уже через 1,5 часа после начала активной фазы торгов котировки достигли максимальных значений, ненадолго поднявшись выше уровня 27,40 гривен. Однако после обеда ситуация коренным образом изменилась: готовые покупать дорого, закончились, а вскоре и вообще на рынке не осталось нормальных покупателей. Немногие спекулянты начали занижать цену заявок, пытаясь вынудить продавцов отдавать совсем дешево. И частично им это удалось.

Закрыли торги понедельника на 0,5 копейки на покупке и на продаже ниже, чем в прошлую пятницу.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,30/27,40 (покупка/продажа).

Торги понедельника открылись широко: спред на открытии составил 10 копеек. Первая сделка на сумму 0,5 млн долларов по цене 27,35 гривен прошла в 9:26. Изначально продавцы были настроены решительно и дешево отдавать валюту не собирались. Поэтому котировки пошли вверх и к 10:50 достигли 27,41 гривен на покупке, а перед этим – 27,435 гривен на продаже. Желающих продать по таким ценам нашлось достаточно, и все дорогие заявки на покупку быстро удовлетворили. Впоследствии еще раз подходили к уровню 27,40, но пробиться выше не удалось. После обеда покупатели резко снизили активность, и продавцы были вынуждены сбрасывать цены, чтобы продать хоть как-то. К закрытию торгов в условиях полного отсутствия спроса опустились до дневных минимумов.

Котировки закрытия торгов – 27,31/27,335 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился в 1,75 раза по сравнению с прошлой пятницей и составил 164,9 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,3946 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,3946 гривен. Официальный курс доллара на 7 декабря установлен на отметке 27,3791 гривен за доллар, рост на 11,10 копеек.

установлен на отметке 27,3791 гривен за доллар, рост на 11,10 копеек. Официальный курс евро на 7 декабря установлен на отметке 30,9055 гривен за евро, рост на 7,78 копеек.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в течение дня сначала вырос в цене, а затем подешевел еще сильнее.. Утром оптовые обменники Киева начинали продавать наличного «американца» по 27,36-27,37 гривен. К 11 часам, вслед за ростом на межбанке, ценник вырос до 27,40 гривен, а к 17 часам подешевел до 27,32-27,33 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:00 – 1,1288 доллара. Сегодня евро продолжил совершать резкие движения в относительно нешироком диапазоне: сначала опустился до отметки 1,1273 доллара, затем вырос до 1,1310 доллара, а к вечеру опять пошел вниз. Наличный евро утром понедельника продавали по 30,92-30,95 гривен; обеду он подешевел до 30,87-30,90 гривен, а вечером можно было найти евровалюту даже по 30,85 гривен.

Российский рубль в течение дня рисовал «американские горки» между уровнями 73,50 и 73,90 рублей за доллар. Состоянием на 17:00 рубль торгуют в узком диапазоне 73,82-73,92.

Наличный рубль в Киеве сегодня подорожал на 2 копейки, до 3,67-3,70 гривен за 10 рублей.