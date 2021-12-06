"Белавиа" отстранили от мировых взаиморасчетов для перевозок

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) отключила белорусскую государственную авиакомпанию "Белавиа" от системы взаиморасчетов BSP и системы CASS для грузовых авиаперевозок, сообщает Деловая столица.

"Мы подтверждаем, что авиакомпания "Белавиа" была отстранена от участия в Программе IATA по биллингу и расчетам (BSP) и Системы расчетов по грузовым счетам (CASS)" , — заявили в Ассоциации.

Система BSP унифицирует финансовые и информационные потоки, тем самым упрощая процедуру оформления и продажи авиабилетов как самими авиакомпаниями, так и агентами. Система охватывает более 370 авиакомпаний в 180 странах мира, через нее проходит около 70% непрямых продаж билетов. Система расчетов по грузовым счетам (CASS) предназначена для проведения расчетов между авиакомпаниями и экспедиторами.