Зеленский передал ВСУ сотни единиц вооружения и техники

Президент Владимир Зеленский, во время участия в торжественных мероприятиях в Харькове по случаю Дня Вооруженных Сил Украины, сообщил о передаче украинской армии нового вооружения﻿, сообщает Украинская правда.

"Сегодня здесь и в других регионах Украины Вооруженным силам Украины будет передано около сотни единиц вооружения и военной техники. В Харькове боевые бригады получат новые модернизированные танки Т64БМ "Булат", десятки бронетранспортеров БТР-4 и десятки отечественных бронеавтомобилей "Козак 2М.1", - сказал Зеленский.

6 декабря в Одессе Военно-морским силам официально передали два патрульных катера типа Island – "Фастов" и "Сумы".

Главнокомандующий вооруженными силами генерал-лейтенант Валерий Залужный вручил сертификаты военным частям.