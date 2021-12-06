Перед разговором Байдена и Путина Зеленский созвонился с Блинкеном
Президент Украины Владимир Зеленский и глава госдепа США Энтони Блинкен в понедельник вечером провели телефонный разговор, в котором согласовали позиции перед виртуальными переговорами президентов США Байдена и России Путина.
"Согласовали позиции с Энтони Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина. Договорились и дальше действовать совместно и скоординированно. Благодарен стратегическому партнеру и союзнику – США за неизменную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Ничего о Украине без Украины", – написал Зеленский в Twitter.