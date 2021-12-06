Перед разговором Байдена и Путина Зеленский созвонился с Блинкеном

Узгодили позиції з @SecBlinken перед розмовою президентів Байдена та Путіна. Домовилися й надалі діяти спільно та скоординовано. Вдячний стратегічному партнеру й союзнику – ???????? за незмінну підтримку нашого суверенітету й територіальної цілісності. Нічого про ???????? без ????????. pic.twitter.com/U50FrItOPZ