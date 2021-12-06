Прогноз роста ВВП на 2022 год ухудшили

В 2021 году рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 3,4%. В апреле прогнозировался рост на 4,1%. Прогноз на 2022 год ухудшен с 3,7% до 3,6%, сообщает Корреспондент.

В консенсус-прогнозе, обнародованном на сайте Минэкономики, отмечается, что пересмотр показателей обусловлен корректировкой темпов роста инвестиций в сторону их уменьшения.

Эксперты считают, что в 2023-2024 годах темпы экономического роста Украины будут иметь тенденцию к ускорению, хотя и не превысят темпы потенциального роста. Консенсусная оценка роста ВВП в 2023 году составляет 3,4% и 4% в 2024 году.

Эксперты склоняются к высокой вероятности превышения инфляцией целевого уровня Национального банка (5,0%) на фоне постепенного восстановления экономической активности в 2021 году. Консенсусная оценка инфляции в расчете декабрь к декабрю на 2021 год составляет 10,6% по сравнению с 7,4% (предварительной оценки консенсус-прогноза), а на 2022 год осталась без изменений - 6,6%.

Отмечается, что прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2024 годы рассчитан на базе материалов, предоставленных экспертами министерств, государственных институтов, аналитических центров, инвесткомпаний и банков. Показатели, предоставленные участниками опроса, не являются официальными прогнозами учреждений, а лишь экспертными оценками специалистов.