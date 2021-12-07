Что ожидается на валютном рынке во вторник

Главный фактор, который будет оказывать влияние на настроения валютного рынка во вторник, - разговор президента США Джозефа Байдена и президента России Владимира Путина. Весь мир будет пристально следить за каждым словом, а в Украине следить за этим разговором будут, затаив дыхание.

После заявлений западных СМИ со ссылкой на данные ЦРУ о войсках России на границе с Украиной и существующие планы нападения, понятно, как многое для судьбы страны сейчас зависит от этого разговора. Вчера стало известно, что перед разговором с Путиным запланирован разговор Байдена с Зеленским. Крайне внимательно за происходящим будут следить и инвесторы, прежде всего иностранные. На сегодня (так совпало) Министерство финансов запланировало размещение сразу 7 выпусков ОВГЗ в гривне (на срок 6 и 9 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2, 3 и 5 лет), а также 6-месячных ОВГЗ в долларах США и 3-месячных ОВГЗ в евро. Если будут новости о позитивном результате саммита президентов США и России, это явно подбодрит инвесторов и может способствовать увеличению интереса к покупкам ценных бумаг.

Открытие торгов вторника ожидается на уровне 27,28/27,36 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в понедельник сначала вырос в цене, а затем подешевел еще сильнее.. Утром оптовые обменники Киева начинали продавать наличного «американца» по 27,36-27,37 гривен. К 11 часам, вслед за ростом на межбанке, ценник вырос до 27,40 гривен, а к 17 часам подешевел до 27,32-27,33 гривен. Сегодня утром продажа в Киеве будет стартовать с 27,30-27,32 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Если снижение безналичного доллара продолжится, наличный пойдет вниз еще быстрее.

Евро на рынке FOREX в понедельник совершал резкие движения в диапазоне 1,1265-1,1310 доллара. Утром вторника он торгуется в узком диапазоне 1,1274-1,1291 доллара, не оставляя попыток вырасти. Наличный евро утром понедельника продавали по 30,92-30,95 гривен; обеду он подешевел до 30,87-30,90 гривен, а вечером можно было найти евровалюту даже по 30,85 гривен. Сегодня утром продажи начнутся с 30,85-30,88 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Сегодня можно ожидать дальнейшего снижения ценника на наличный евро.

Российский рубль в понедельник до обеда укреплялся: доллар к рублю подешевел до 73,50. Но уже во второй половине дня рубль начал терять в цене и к полуночи опустился до 74,40 рублей за доллар. Утром вторника он вновь пытается вырасти и к 8 утра по киевскому времени скорректировался до 74 рублей за доллар. Наличный рубль в Киеве в понедельник подорожал до 3,67-3,70 гривен за 10 рублей. Сегодня большинство обменок будут продавать его по той же цене.