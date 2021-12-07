Премиальный автобренд Hongqi приходит в Украину

На украинский рынок выходит премиальный бренд Hongqi из Китая. Продажи стартуют в 2022 году, пишет Вадим Добровольский, РБК-Украина.

Марка Hongqi ("Красное знамя") долгое время выпускала автомобили, предназначенные исключительно для партийной номенклатуры Китая, а в последние годы взят курс на расширение продаж. Среди прочего в стратегии компании пристутствует желание выйти на мировые рынки.

Однако в Украину бренд приходит не с официальным представительством - продажи будет осуществлять частная компания из Киева. Таких принято именовать неофициальными дилерами, но украинский представитель Hongqi обещает обеспечить соответствующий сервис и гарантию на машины.

На украинском рынке будут представлены три модели Hongqi. Самая доступная из них - среднеразмерный кроссовер Hongqi HS5 с 2-литровым 224-сильным мотором по цене от 43 до 52 тыс. долларов. Ступенькой выше - седан Hongqi H9, который в завимости от исполнения будет стоить от 69 до 91 тыс. долларов.

А самой дорогой моделью бренда в Украине станет полноразмерный электрический кроссовер Hongqi E-HS9 EV с запасом хода 400-500 км. Цены - от 109 до 136 тысяч долларов.