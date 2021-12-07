Меркель сделала Германию зависимой от РФ: 3 главных ошибки экс-канцлера

Одной из 3 главных ошибок экс-канцлера Германии Ангелы Меркель является решение прекратить использование ядерной энергии. Это в итоге поставило ФРГ в сырьевую зависимость от России, сообщает Обозреватель.

Эксперты считают, что немецкое правительство переоценило опасность и ущерб от ядерных инцидентов. Также отказ противоречит требованию климатической политики ЕС – снижению выбросов СО2, пишет The Daily Telegraph.

По подсчетам ученых, после закрытия АЭС в стране стали сжигать больше угля. А это уже привело к дополнительным выбросам десятков миллионов тонн СО2. Отмечается, что это увеличило количество смертей в год на 1100 человек.

Сейчас в Германии работают 6 АЭС. Однако и они должны быть отключены до конца следующего года. Кстати, первой половине 2021-го на ядерную энергетику пришлось до 12% потребляемого в стране электричества.

Еще одной из главных ошибок Меркель называют открытие границ для беженцев. Это началось еще в 2015 году, а последствия этого решения уже теперь ощущаются в Восточной Европе.

Также упоминается и долговой кризис Греции. Тогда Ангела Меркель защищала банки из ФРГ, хотя ей пришлось при этом "кинуть под автобус" другого члена ЕС. Указывается, что тогда страны Южной Европы были вынуждены прибегнуть к жестким экономическим мерам, которые оставили "глубокие экономические и политические шрамы".