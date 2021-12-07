Валютный рынок вторника: ход торгов

Во вторник на межбанковском валютном рынке﻿ сохраняется относительное спокойствие. Сделки проходят в 4-копеечном диапазоне 27,32-27,36 гривен.

Попытки покупателей сыграть на понижение успехом не увенчались: продавцы видят, что спрос есть и по этим ценам, и уступать не собираются. Национальный банк уже третий рабочий день подряд не появляется на рынке; участники торгов отлично справляются собственными силами.

Незначительный рост наблюдался на наличном валютном рынке в первой половине дня. Утром наличного «американца» продавали по 27,31-27,33 гривен, но уже к 11 часам ценник вырос до 27,34-27,36 гривен. В этом диапазоне торговля наличным долларом продолжается и к 14 часам дня.

Евро на FOREX в первой половине дня опустился с 1,1296 до 1,1252 доллара, поскольку геополитическая напряженность в мире растет. Все с нетерпением ожидают результатов сегодняшнего видео-саммита Байден-Путин. Наличный евро сегодня отреагировал на снижение на FOREX и подешевел на пару копеек: утром его продавали по 30,87-30,90 гривен, а к обеду – уже по 30,83-30,85 гривен.

Российский рубль в первой половине дня вторника опустился до 74,50 рублей за доллар, поскольку геополитика действует прежде всего на российскую валюту. Инвесторы активно выходят из российских ценных бумаг, опасаясь нового пакета экономических санкций против России. Наличный рубль в столице сегодня подешевел буквально на 1 копейку, с 3,68-3,70 до 3,67-3,69 гривен за 10 рублей.

Подорожал польский злотый: в столице его продают по 6,68-6,70 гривен.