TCL показала первый смартфон со складным-раздвижным дисплеем

Китайский разработчик электроники и дисплеев TCL объединил несколько технологических достижений в одном устройстве. Компания создала гаджет «3-в-1», который совмещает в себе форм-фактор смартфона, фаблета и крупного планшета с помощью двух уникальных шарниров. TCL не стала называть сроки выхода технологии на рынок, но отметила, что представленный прототип — это полностью рабочий образец, сообщает Хайтек+.

Прототип TCL, получивший простое название Fold’n Roll, был представлен в рамках китайской выставки DTC 2021. Новая система построена на запатентованной технологии DragonHinge, предназначенной для реализации раздвижных дисплеев, и особом шарнире, который позволяет многократно складывать гибкий экран, не повреждая его. В последнем образце компания использовала мягкий пластик, но в будущем TCL намерена перейти на более комфортное для пользователей стекло.

Как сообщает Android Authority, работает механизм TCL достаточно просто. Когда устройство находится в сложенном состоянии, пользователь получает классический смартфон без рамок и с дисплеем на 6,87 дюймов. Затем владелец может раскрыть гаджет и увеличить его диагональ до 8,85 дюймов — аналогичным образом свой размер меняют смартфоны в линейке Samsung Galaxy Fold, которые были обновлены уже до третьего поколения в этом году. Но если и этого окажется недостаточно, то при нажатии на отдельную клавишу смартфон еще немного «подрастет» через раздвижной механизм — до планшета на 10 дюймов.

В результате, рассказали в компании, пользователи получат универсальное решение. «На ходу» владелец сможет использовать обычный смартфон в сложенном состоянии, при работе с документами — в режиме фаблета, а при просмотре кино — как полноценный планшет.

Технические характеристики Fold’n Roll не раскрываются, что для самой TCL сейчас не так важно, в то время как спецификации дисплея известны практически полностью. Экран гибкого и раздвижного смартфона поддерживает HDR 1000 c 95% охватом цветовой гаммы DCI-P3, максимальная яркость составляет 1000 нит, а разрешение в режиме планшета находится на уровне 5120×1440 пикселей. Частота обновления экрана варьируется от 48 Гц до 240 Гц в зависимости от актуальной задачи.

TCL не единственная компания, которая стремится занять часть быстрорастущего рынка складных смартфонов. Такие модели есть у китайских Xiaomi, Oppo и Huawei, а южнокорейская компания Samsung Electronics уже третий год выпускает соответствующие смартфоны Galaxy Fold и Galaxy Z Flip. По данным компании DSCC, к концу этого года Samsung займет более 86% рынка гибких смартфонов.