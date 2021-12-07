Украинцы завезли полмиллиона б/у иномарок с начала года

Первую регистрацию прошли 58 300 подержанных иномарок в ноябре, что на 81% больше, чем в ноябре прошлого года и на 4% больше сентября 2021 года. Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей УкрАвтопром, сообщает Лига.Бизнес.

Больше регистраций подержанного импорта за месяц происходило только в феврале 2019 года, когда впервые истек срок льготной легализации авто на еврономерах, напоминают в ассоциации.

Всего с начала года украинские номера получили почти 470 000 б/у иномарок, что в полтора раза больше, чем за тот же период 2020 года.

Самой популярной моделью ноября стал Volkswagen Passat с почти 4000 регистраций.

Второй результат у Volkswagen Golf – 3377 б/у автомобилей этой модели.

На третьем месте Renault Megane – 3225 растаможенных авто.

Четвертое место у Skoda Octavia – 2523 регистраций. Пятое – у Ford Focus с 1781 авто.

С июля 2021 года, когда в Украине начал действовать режим льготной растаможки автомобилей на еврономерах, в страну завозилось более 50 000 б/у иномарок ежемесячно. До льготного периода – не более 20 000 авто в месяц.

Период льготного растаможивания завершился 10 ноября.