Валютный рынок вторника: итоги дня

Торги на межбанковском﻿ валютном рынке во вторник во многом напоминали предыдущий день. Баланс между покупателями и продавцами сохранялся практически в течение всей сессии.

Несмотря на то, что сегодня на рынке ощущалась легкая нервозность, раскачивать ситуацию не стал никто. Покупатели в начале торгов проявляли большую активность; уже к 11 часам прошла большая часть сделок. Экспортеры, вышедшие сегодня с продажами, быстро поняли, что дороже 27,36 гривен продать не выйдет, и шли навстречу покупателям. После обеда активность начала спадать, и к 15 часам покупателей на рынке практически не осталось. Ситуацией воспользовались спекулянты и вынудили запоздавших продавцов отдавать валюту дешевле 27,30.

Национальный банк уже третий день подряд в торгах участия не принимал.

Закрыли торги понедельника на 4 копейки на покупке и на 4,5 копейки на продаже ниже, чем в понедельник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,27/27,36 (покупка/продажа).

Торги вторника открылись не так широко, как накануне: спред на открытии составил 9 копеек. Первые две сделки на общую сумму 1 млн долларов по цене 27,29 гривен прошли в 9:42. В первые часы покупатели были настроены решительно и даже не сильно торговались, поэтому уже к 11 утра котировки поднялись к максимальным за день значениям – 27,345 гривен на покупке и 27,365 гривен на продаже. Однако все дорогие заявки на покупку быстро удовлетворили, и попытка роста захлебнулась. Оставшееся время торги проходили в диапазоне 27,31-27,35 гривен. И только после 15 часов, когда все импортеры уже ушли с рынка, банки-спекулянты таки вынудили продавцов опустить ценники до минимальных за день значений. На них и закрыли торги.

Котировки закрытия торгов – 27,27/27,29 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 27,1 млн по сравнению с понедельником и составил 192 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,3326 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,3326 гривен. Официальный курс доллара на 8 декабря установлен на отметке 27,3317 гривен за доллар, снижение на 4,74 копейки.

Официальный курс евро на 8 декабря установлен на отметке 30,7277 гривен за евро, снижение на 17,78 копеек.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в течение дня сначала вырос в цене, а затем опять подешевел. Утром оптовые обменники Киева начинали продавать наличного «американца» по 27,31-27,33 гривен. К 11 часам, вслед за ростом на межбанке, ценник вырос до 27,34-27,36 гривен, а к 17 часам подешевел до 27,32-27,33 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:00 – 1,1245 доллара. Сегодня евро опустился до отметки 1,1228 доллара на ожиданиях того, что Федеральная резервная система США начнет ужесточение денежно-кредитной политики раньше, чем Европейский центробанк. Наличный евро также подешевел: утром его продавали по 30,87-30,90 гривен, к обеду – по 30,83-30,85 гривен, а к 17 часам ценник опустили до 30,80-30,82 гривен.

Российский рубль в течение дня опустился до 74,50 рублей за доллар на фоне усиления геополитической напряженности накануне видеовстречи Байден-Путин. Состоянием на 17:00 он торгуется в узком диапазоне 74,39-74,43 рубля за доллар. Наличный рубль в столице сегодня подешевел на 1 копейку, с 3,68-3,70 до 3,67-3,69 гривен за 10 рублей.