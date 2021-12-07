Снег, мокрый снег и дождь: прогноз погоды на 8 декабря

Температура в Украине начинает снижаться – в нескольких регионах даже днем будет минус. Осадки прогнозируются﻿ в большинстве областей, хоть уже и не во всех. Тут регионы ожидает настоящее разнообразие: где-то будет снег, где-то – мокрый снег, но по большей части это будет все же просто дождь.

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Итак, в среду, 8 декабря, в северных и в большинстве центральных областей, а также на Закарпатье ожидается температура от -3°С до 5°С днем и от -4°С до 4°С ночью. Чуть теплее будет в Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях – около 4-9°С днем и 3-6°С ночью. Холоднее всего будет на основной территории западной Украины – там ожидается от -4°С до -1°С днем и от -6°С до -2°С ночью. А вот самыми теплыми окажется основная часть восточной Украины, а также юг страны и Крым – там обещают 7-12°С днем и 4-8°С ночью.

Из осадков 8 декабря ожидаются снег на западе (кроме Черновицкой, Закарпатской и Волынской областей), мокрый снег в северных, Киевской, Житомирской и Винницкой областях, а также дожди в остальных центральных, Харьковской, южных областях и в Крыму. Средняя скорость ветра на большей части страны составит 11-25 км/час, в Крыму местами возможны шквалы до 29 км/час. На юге и на западе страны будет не так ветрено – около 7-18 км/час, в Одесской области возможны шквалы до 25 км/час.

В северных, Винницкой и Черкасской областях местами возможно налипание мокрого снега и гололедица на дорогах (I уровень опасности, желтый). В связи со снегопадами и вьюгами, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная лавинная опасность (3 уровень).

В столице Украины, Киеве﻿, 8 декабря ожидается температура воздуха от -1°С до 0°С в течении дня, сильный ветер 18-22 км/час и снег.