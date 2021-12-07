Стефанчук пообещал изменения на телеканале "Рада"

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал предстоящее реформирование телеканала "Рада". По его словам, процесс сейчас находится на стадии наработки предложений, а занимается этим его заместители Александр Корниенко и Елена Кондратюк.

"Мы рассматриваем комплексное переформатирование всей информационной деятельности Рады. Моя заместительница Елена Кондратюк подготовила программу по реорганизации вопросов по работе Верховной Рады. Мы хотим стать более открытыми, прозрачными (...). Вопрос не только в канале "Рада", а и в газете "Голос Украины" и нашем сайте. До конца года мы хотим собраться с заместителями, с Аппаратом, чтобы понять, как и куда мы будем двигаться. Пока этими вопросами на стадии наработки предложений занимаются мои два заместителя – Александр Корниенко и Елена Кондратюк", – сказал он.

Планируется ли на канале "Рада" какое-либо ток-шоу, о чем часто пишут СМИ, Стефанчук пока не знает.