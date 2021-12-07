Байден и Путин завершили видео-конференцию

Президент США Джо Байден и хозяин Кремля Владимир Путин завершили онлайн-переговоры, продолжавшиеся более 2 часов, сообщает Деловая столица.

В начале разговора Байден выразил надежду, что на следующем саммите "Большой двадцатки" он сможет провести очную встречу с Путиным.

Пока неизвестно, о чем точно говорили и о чем договорились Байден и Путин. В ближайшее время пресс-секретари Белого дома и Кремля планируют провести встречу с журналистами, чтобы проинформировать о результатах сегодняшних переговоров.

Как анонсировалось Россией и США, президенты Путин и Байден, прежде всего, планировали обсудить обострение ситуации вокруг Украины, в частности, угрозу российского полномасштабного вторжения. Кроме того, планировалось обсудить кибербезопасность и другие вопросы.