Что не так с этими песиками: курьезные фото
Иногда собаки могут быть очень эксцентричными и смешными. Некоторые из них пытаются накормить любимую игрушку, а другие показывают коту, кто хозяин в доме, садясь ему на морду, сообщает 24 Канал.
Но, несмотря на странное поведение, владельцы все равно обожают своих четырехлапых. И делают очень забавные фото, которые поднимают настроение каждому.
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Очень удобная поза для сна
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