Что не так с этими песиками: курьезные фото

Иногда собаки могут быть очень эксцентричными и смешными. Некоторые из них пытаются накормить любимую игрушку, а другие показывают коту, кто хозяин в доме, садясь ему на морду, сообщает 24 Канал.

Но, несмотря на странное поведение, владельцы все равно обожают своих четырехлапых. И делают очень забавные фото, которые поднимают настроение каждому.

Сначала пес убедился, что за ним никто не следит

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Эта собака может просидеть так весь день

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Удастся ли ему достать кекс?

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Очень удобная поза для сна

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Этой собачке запретили сидеть на диване, поэтому она ставит туда кусочек кожи