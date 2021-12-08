Что ожидается на валютном рынке в среду

Разговор президента США Джозефа Байдена и президента России Владимира Путина, состоявшийся вчера, не принес для Украины какой-либо определенности. Все остается по-прежнему, однако сам факт этого разговора и то, что он состоялся, - уже позитив.

Есть основания полагать, что в оставшееся до конца года время политическая ситуация отойдет на второй план и будет оказывать меньшее влияние на валютный рынок, чем в ноябре и начале декабря. А вот успешное размещение Министерством финансов своих ОВГЗ на общую сумму почти 16,7 млрд гривен (в эквиваленте) – несомненно, благоприятно скажется на валютном курсе. До конца года крупные выплаты по ценным бумагам не запланированы, поэтому оплата приобретений будет происходить частично за счет продаж валюты, что поддержит гривну. Наконец, Национальный банк три рабочих дня подряд не появляется на межбанковском валютном рынке﻿, что также свидетельствует о стабилизации ситуации.

Начиная уже с сегодняшнего дня, мы можем увидеть постепенное укрепление национальной валюты.

Открытие торгов вторника ожидается на уровне 27,24/27,32 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева во вторник сначала вырос в цене, а затем опять подешевел. Утром оптовые обменники Киева начинали продавать наличного «американца» по 27,31-27,33 гривен. К 11 часам, вслед за ростом на межбанке, ценник вырос до 27,34-27,36 гривен, а к 17 часам подешевел до 27,32-27,33 гривен. Сегодня утром продажа в Киеве будет стартовать с 27,31-27,32 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Если снижение безналичного доллара продолжится, наличный пойдет вниз еще быстрее.

Евро на рынке FOREX во вторник сначала упал до отметки 1,1228 доллара, а затем к вечеру полностью скорректировал свое падение. Утром среды евро растет в цене и уже поднялся с 1,1266 до 1,1294 доллара. Наличный евро во вторник подешевел: утром его продавали по 30,87-30,90 гривен, к обеду – по 30,83-30,85 гривен, а к 17 часам ценник опустили до 30,80-30,82 гривен. Сегодня утром продажи начнутся с 30,82-30,85 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Сегодня можно ожидать роста ценника на наличный евро.

Российский рубль во вторник опять «рисовал американские горки» между уровнями 73,90 и 74,50 рубля за доллар. Утром среды он торгуется в диапазоне 73,80-74,10 рубля за доллар. Наличный рубль в Киеве во вторник подешевел на 1 копейку, с 3,68-3,70 до 3,67-3,69 гривен за 10 рублей. По такой же цене его будут продавать сегодня до обеда; к вечеру рубль может подешеветь еще на 2 копейки, до 3,65-3,67 гривен за 10 рублей.