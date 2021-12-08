Ольга Сумская восхитила поклонников фото с 87-летней мамой

Украинская актриса Ольга Сумская обнародовала фото со своей мамой, 87-летней Анной Ивановной. Звезда показала, как они выглядят в платках, сообщает Обозреватель.

Соответствующий снимок 55-летняя артистка опубликовала в личном аккаунте в Instagram. Так она поздравила подписчиков с Днем украинской хустки – неофициальным праздником, который отмечается 7 декабря (с 2019 года).

На коллаже, который сделала актриса, она и Анна Опанасенко-Сумская предстали в красных платках с цветами, повязанных на голове традиционным способом. На Ольге была еще красная вышиванка и жилетка из овчины, а на Анне – черная кофточка с блестками и красное коралловое ожерелье.

"Мама и доця" , – подписала снимок Сумская-младшая.

Ольга и Анна Сумские. Источник: Instagram-страница olgasumska

Она показала еще одно фото, на котором белый платок был накинут на плечи поверх курточки.