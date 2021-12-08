В МИД РФ назвали санкции против Минска "наказанием за дружбу" с Москвой
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали введение новых санкций против Беларуси. В Москве считают, что Запад "наказывает" Беларусь за "хорошие отношения" с РФ, сообщает РИА Новости.
Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Панкин.
Он вспомнил о принятии в Конгрессе США "Акта о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси", который предусматривает возможность введения санкций против россиян и представителей России и Беларуси, а в октябре Европарламент одобрил резолюцию с осуждением российско-белорусской интеграции.
"Как это вяжется с декларируемой инициаторами санкций заботой о состоянии демократии собственно в Белоруссии? Больше это походит на наказание за дружбу с Россией", — отметил российский дипломат.
По его мнению, на Западе хотят "спровоцировать новую волну антиправительственных выступлений" в Беларуси.
"Чем иначе можно объяснить введение ограничений в отношении целых секторов белорусской промышленности, крупнейших ее предприятий, от которых зависит благосостояние сотен тысяч белорусов?", — сказал Панкин.
Он добавил, что Москва и Минск "продолжат тесное сотрудничество" и "будут координировать усилия в ответ на санкционное давление".