Юрьев день 2021: традиции и запреты в праздник Георгия Победоносца

В четверг, 9 декабря в Украине отмечают Юрьев день. Этот праздник у православных христиан посвящен памяти одного из самых почитаемых святых – великомученика Георгия Победоносца, сообщает Обозреватель.

В народном календаре нынешняя дата известна также как Юрий Зимний, Юрий Холодный или Егорий Зимний. Далее о главных традициях и запретах праздника.

Кто такой Георгий Победоносец

Согласно житию Георгия Победоносца, святой родился в третьем веке в Каппадокии в семье христиан. Он был успешным на военной службе и заслужил любовь императора Диоклетиана, однако с началом гонений на христиан все, что имел, раздал бедным и объявил себя христианином перед правителем.

Георгия приговорили к страшнейшим пыткам, которые он мужественно вынес. Все раны святого после мучений чудом исцелялись, что заставило обратиться в христианство многих язычников.

Перед мученической смертью Георгий осенил крестным знамением статую языческого бога Аполлона, и все идолы в храме сокрушились. Тогда супруга Диоклетиана, Александра, уверовав во Христа, пала к ногам святого с мольбами о прощении императора-тирана. И Георгий, и Александра были казнены язычниками.

Одно из самых известных чудес великомученика Георгия Победоносца – убийство змея, который опустошал земли в Бейруте. Согласно житию, когда монстру отдали на растерзание царевну, святой явился на коне и пронзил чудовище копьем.

Что нужно сделать в Юрьев день

В праздник, 9 декабря верующие посещают богослужение в церкви и обращаются с молитвами к святому Георгию Победоносцу. Великомученик считается заступником воинов, храбрых людей, земледельцев. Его также просят о защите скота от волчьей стаи.

На Полесье по обычаю на Юрия отмечали праздник волков. Говорили, что святой Георгий якобы в этот день выпускает волков на зимнюю охоту.

По примете, в День Георгия Победоносца следует рассчитаться со всеми долгами, чтобы в будущем привлечь богатство и благополучие.

"Какая погода на Юрия, такая и зима будет" , – говорят в народе.

Что нельзя делать в Юрьев день

Согласно народным поверьям, в Юрьев день категорически нельзя охотиться (к бедам), лениться и бездельничать (святой покровительствует трудолюбивым), а также пользоваться расческой и ножницами (чтобы не навредить волосам).