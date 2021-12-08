К эффективности работы украинской таможни есть вопросы – Минфин

Санкции СНБО против контрабандистов не увеличили поступления от таможни. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, пишет Телеграм-канал﻿ "Политика Страны".

"Сказать, что есть фискальный эффект, я пока не могу", – сказал Марченко.

В связи с этим, он дал понять, что эффективность таможни оставляет желать лучшего.