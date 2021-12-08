К эффективности работы украинской таможни есть вопросы – Минфин
Санкции СНБО против контрабандистов не увеличили поступления от таможни. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, пишет Телеграм-канал "Политика Страны".
"Сказать, что есть фискальный эффект, я пока не могу", – сказал Марченко.
В связи с этим, он дал понять, что эффективность таможни оставляет желать лучшего.
"Ничего не изменилось. Есть последние данные. Давайте сопоставим объем импорта, фактический в долларах США, и поступления в бюджет. У нас соотношение за октябрь 25%. В октябре прошлого года было 28%. Далее сентябрь 26,3%, сентябрь 2020 – 27,3. Далее август – 27,2%, август 2020 года – 28,3. То есть, вопрос к эффективности работы таможенных органов достаточно актуален", – заявил Марченко.