Валютный рынок среды: ход торгов

В среду на межбанковском валютном рынке﻿ возобновилось укрепление гривны к иностранным валютам.

Ключевым моментом стал рост предложения от банков, продающих валюту для оплаты купленных вчера у Министерства финансов ОВГЗ. Оживились также экспортеры: у них уже давно закончилась гривна, и видя, что котировки поползли вниз, они присоединились к продавцам долларов. После того, как ценники на покупку безналичного доллара опустились ниже 27,20 гривен, на рынке появился отсутствовавший три дня Национальный банк. Регулятор начал выкупать все более дешевые предложения продажи. Впрочем, делал он это недолго: купив традиционные 5 млн долларов, Нацбанк ушел.

Пошли вниз цены и на наличном валютном рынке. Если утром оптовые обменные пункты продавали наличного «американца» по 27,30-27,32 гривен, то уже к обеду он подешевел до 27,25-27,27 гривен. И ощущается, что к вечеру мы увидим еще более низкую цену.

Евро на FOREX в первой половине дня торгуется в узком диапазоне 1,1266 – 1,1299 доллара. Утром евро попытался вырасти, т.к. в мире немного спала напряженность после вчерашнего видеоразговора Байден-Путин. Евро подорожал не только против доллара, но и против английского фунта. Наличный евро сегодня всецело ориентируется на доллар; как и «американец», он потерял 5 копеек за полдня, опустившись с 30,80 до 30,75 гривен.

Российский рубль утром среды укрепился до отметки 73,60 по отношению к доллару, поскольку фондовые индексы выросли после долгожданного видеозвонка между лидерами США и России. Наличный рубль в столице, как и вчера, продают в основном по 3,67-3,69 гривны за 10 рублей, но начали появляться предложения по 3,65 гривны.

Польский злотый в Киеве сегодня можно взять по 6,68 гривен – это на 2 копейки дешевле вчерашней цены.