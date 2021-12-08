Лукашенко пересядет с Майбаха на российский Аурус

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко хочет купить лимузит Aurus для служебного пользования. Деньги на покупку выделит российский банк, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Telegram-канал главного редактора радио "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова

Александр Лукашенко хочет сменить служебный Mercedes на лимузит Aurus Senat производства России. Да еще и купить его в кредит, взяв займ в российском банке.

"Александр Лукашенко дал поручение заменить свой президентский автопарк, отказаться от немецкого Maybach и закупить Aurus. В кредит. Кредит предоставит российский банк" , — написал в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции "Эхо Москвы".

Напомним, что до сих пор Лукашенко ездил на лимузине Mercedes-Maybach S 600 Pullman Guard W222, изготовленном по индивидуальному заказу, весящим из-за брони 5 тонн.

Правда, Венедиктов не уточнил ни названия банка, ни версии автомобиля. В настоящее время марка Aurus выпускает бронированный лимузин Senat L700, на котором ездит Владимир Путин, и седан попроще - Senat S600. Оба автомобиля производятся на заводе в Елабуге, Татарстан.

Лимузин Aurus Senat L700 на Женевском автосалоне

Понятно, что по своему статусу главы государства Лукашенко выберет L700. Вот только стоит он от 107 млн рублей или полтора миллиона долларов в пересчете.

Автомобиль оснащен бензиновым V8 с двойным турбонаддувом мощностью в 600 лошадиных сил. Что же теперь будет с объявленной программой электрификации транспорта, согласно которой Беларусь откажется от машин с ДВС раньше Европы и заменит их электромобилями?

"Я рассчитываю на китайцев, что они на Geely параллельно вместе с нами смогут создать электромобиль" , — заявил не так давно Лукашенко.

Кроме того, он говорил о том, что ездит на Tesla, якобы подаренной ему Илоном Маском.

Напомним, что российские автомобили Aurus, на которых ездит президент России Владимир Путин, не смогут продаваться в Европе. Как пишут росСМИ, причина довольно банальна: разработчики Aurus просто-напросто сплагиатили название автомобиля.