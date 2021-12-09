Описано самое большое летающее существо в истории

Ученые выяснили, как гигантский птерозавр Quetzalcoatlus поднимался в воздух, и на кого из современных птиц был похож образом жизни, сообщает Корреспондент.

Издание Journal of Vertebrate Paleontology посвятило специальный выпуск кетцалькоатлю – крупнейшему представителю отряда птерозавров, обитавшему на территории Северной Америки 70 миллионов лет назад. Об этом пишет Eurek Alert.

В пяти статьях ученые попытались найти ответ на вопрос, как самое крупное в истории Земли летающее существо с размахом крыльев 12-15 метров могло подниматься в воздух.

Еще одну статью посвятили описанию двух новых, меньших по размеру, видов кетцалькоатля.

Как известно, окаменелости гигантского птерозавра Quetzalcoatlus обнаружил в 1971 году в американском штате Техас Дуглас Лоусон. Он назвал древнее животное в честь ацтекского бога Пернатого Змея Кетцалькоатля.

Художественное изображение птерозавра Quetzalcoatlus northropi urekalert.org / James Kuether

Ранее предполагалось, что перед взлетом птерозавр раскачивался на кончиках крыльев, как это делает летучая мышь-вампир, или набирал скорость, разбегаясь и размахивая крыльями, как альбатрос, или вообще не умел летать.

Новое исследование показало, что кетцалькоатль, вероятно, сначала подпрыгивал на высоту около двух с половиной метров, а потом начинал махать крыльями.

"У птерозавров огромные кости грудины, к которым прикрепляются летательные мускулы, поэтому нет никаких сомнений в том, что они были потрясающими летунами", – заявил заслуженный профессор Калифорнийского университета в Беркли, руководитель исследования, посвященного биомеханике полета кетцалькоатля Кевин Падиан .

Кроме того, ученые пришли к выводу, что по образу жизни кетцалькоатли были похожи на современных цапель – они охотились в одиночку в мелководных реках, ручьях и озерах, собираясь в стаи в период спаривания.

Подчеркивается, что все известные окаменелости Quetzalcoatlus хранятся в музее Техасского университета, и здесь проводилось большинство исследований.