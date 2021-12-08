Замена масла в двигателе и его обслуживание

Срок службы большинства агрегатов и узлов в автомобиле зависит от качества их обслуживания. Элементарная замена масла в двигателе, КПП, раздаточной коробке или заднем редукторе является тем самым фактором снижения вероятности поломки. По этой причине необходимо следить за регламентными работами, экономя тем самым собственные деньги, время и нервы.

Правильная и своевременная замена масла в двигателе создаст комфортные условия для эксплуатации транспорта. Производители рекомендуют использовать автомасла 5w30 , являющиеся лучшим решением для большинства двигателей. Эта вязкость идеально подходит как для зимнего, так и летнего периода эксплуатации автомобиля.

Как проводить замену масла?

Эту процедуру рекомендуется доверить опытным специалистам. Они знают, на что обратить внимание и как правильно слить отработанный расходный материал. Кроме того есть несколько факторов, которые усложняют эксплуатацию авто:

резкие температурные перепады;

сильные морозы;

влажный или сухой климат;

частая перегрузка двигателя;

высокая запыленность воздуха.

Кроме того постоянная эксплуатация авто в городских условиях уменьшает регламент замены масла. Стандартно показатель замены раз в год или 10 000 км пробега. Сложные условия уменьшают регламент в два раза.

При агрессивной езде необходимо заливать качественное синтетическое масло. Обязательно заменяется масляный фильтр , являющийся также расходным материалом. Качественная жидкость увеличивает ресурс двигателя и гарантирует сохранение его функционала на долгие годы вперед.

Советы от мастеров

Ни один даже самый дорогой и качественный фильтр не обеспечит должной фильтрации масла. По этой причине жидкость необходимо менять чаще, несмотря на регламент. Двигателю в любом случае ничего плохого не будет. Покупка масла – основная проблема водителей. Есть огромное количество подделок, поэтому нужно помнить о голограммах и основных отличиях оригинального масла от поддельного материала.

Добавлять присадки в масло не рекомендуется, даже если их производители обещают чудодейственный эффект. На воздушных и топливных фильтрах также не нужно экономить. Они заменяются вместе с маслом и масляным фильтром.

Необходимо постоянно следить за уровнем рабочей жидкости в двигателе. Перелив масла не рекомендуется, как и недостаток уровня. Это в любом случае негативно скажется на работе трущихся деталей.